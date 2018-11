Zesdaagse: alleen nog tickets voor finaledag Sabine Van Damme

09u19 0 Gent Het gaat hard voor de Zesdaagse, en niet alleen op de piste. Het evenement is zo goed als uitverkocht. Alleen voor de finaledag zijn er nog een handvol tickets beschikbaar.

Die finale van de 78ste editie wordt gereden op zondagnamiddag. Er zijn enkel nog ticket te krijgen voor het middenplein, en veel zijn het er niet meer. Wie er nog bij wil zijn, bestelt ze best snel, hier. De renners rijden rond 17.30 uur voor het laatst over de meet. Eén dag later al start de voorverkoop voor de volgende editie, in november 2019. Vorig jaar werden in de week na de Zesdaagse al 10.000 tickets verkocht voor deze editie.