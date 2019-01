Zes schepenen doen het zonder dienstwagen BURGEMEESTER DE CLERCQ NEEMT AUTO TERMONT OVER Erik De Troyer

05 januari 2019

08u38 0 Gent Al zeker zes van de elf leden van het college zullen hun termijn uitdoen zonder een dienstwagen. Dat geldt voor de vier schepenen van Groen, Astrid De Bruycker (sp.a) en Mieke Van Hecke (CD&V). "We kunnen overal geraken met de fiets, het openbaar vervoer of met een deelauto van Cambio", klinkt het. Mieke Van Hecke vertrouwt op haar bekende brommer.

In het vorige bestuur begonnen de drie Groene schepenen met een gedeelde dienstwagen, een Volvo V50. Dat was toen zeer ongewoon aangezien het tot dan toe de gewoonte was dat de burgemeester en elke schepen een eigen dienstwagen ter beschikking hadden. Na vijf jaar beslisten de Groene schepenen echter dat de dienstwagen geen nut meer had.

"We reden met ons drieën samen nog geen 100 kilometer per maand met die dienstwagen . Het had eigenijk geen zin meer", zegt schepen van mobiliteit Filip Watteeuw (Groen).

Sinds gisteren zijn er vier Groene schepenen: Filip Watteeuw, Tine Heyse, Elke Decruynaere en Bram Van Braeckevelt. Zij trekken de lijn gewoon door. Geen van de vier zal een dienstwagen nemen. "We doen alles met de fiets, het openbaar vervoer en als het echt niet anders, kan hebben we een deelwagen van Cambio ter beschikking. Maar zelfs dat is een uitzondering", aldus Watteeuw. "De voorbije jaren hebben duidelijk gemaakt dat het zeker zonder kan."

Maandelijks betalen

Ook bij andere partijen lijkt een autoloze schepen op komst. Astrid De Bruycker (sp.a) heeft al aangegeven geen dienstwagen te willen en bekijkt momenteel of ze het kan stellen met een deelauto. Annelies Storms (sp.a) behoudt momenteel haar dienstwagen, maar wil na een tijdje evalueren of het ook zonder kan. Rudy Coddens houdt wel een dienstwagen. "Het is ook niet zo dat we een dienstwagen krijgen. Voor die dienstwagen betaal je als schepen maandelijks een bedrag. Ik woon aan de rand van Drongen, zonder openbaar vervoer in de buurt. Dat maakt het lastig om het zonder dienstwagen te doen."

Ook Mieke Van Hecke (CD&V) doet het zonder dienstwagen. "Als ik naar rusthuizen of trouwers op verplaatsing moet, dan zal ik een wagen kunnen gebruiken van de dienst protocol. Maar een eigen dienstwagen heb ik niet nodig. Ik zal de meeste van mijn verplaatsingen doen met mijn vertrouwde brommer. Die rijdt maar 25 kilometer per uur, maar ik raak er makkelijk overal mee. Ik heb nog een eigen auto voor als het écht niet anders kan", zegt ze.

Bij Open Vld doet men geen afstand van dienstwagens, al worden een aantal wagens wel gerecupereerd. Zo neemt burgemeester Mathias De Clercq de wagen van burgemeester Termont over en behoudt Sofie Bracke de wagen waarmee ze de voorbije jaren reed. Ook Sami Souguir neemt een dienstwagen, maar daar is nog geen beslissing genomen welke precies.