Zes miljard (!) nodig om wooncrisis op te lossen Zo ernstig is de wooncrisis: 10.423 gezinnen op wachtlijst, 25.000 slechte huurwoningen Erik De Troyer

23 november 2018

17u03 0

Er werd de voorbije maanden veel gepraat over de wooncrisis in Gent. Gezinnen vinden geen betaalbare woning, of betalen veel meer dan hun budget toelaat. Huurwoningen zijn in slechte staat, de wachtlijst voor sociale woningen zijn langer dan ooit te voren. De stad Gent heeft nu de woonsituatie in beeld gebracht in een zogenaamde ‘inspiratienota’ die alle overheidsniveau’s moet aansporen om actie te ondernemen. De crisis aanpakken zal miljarden kosten.

Gent heeft qua wonen twee gezichten. Enerzijds blijven de vastgoedprijzen maar stijgen en wil iedereen in Gent komen wonen. Anderzijds heerst er armoede en wonen veel mensen in slechte omstandigheden.

In Gent staan er vandaag 10.423 gezinnen op een wachtlijst voor een sociale woning. Daarbij gaat het in 4.993 gevallen (zowat de helft dus) om gezinnen met twee kinderen. Zij zijn duidelijk de groep waarvoor er te weinig sociale woningen zijn. Naar schatting 5.000 sociale woningen zijn vandaag toe aan renovatie. Nog eens 3.000 sociale woningen kunnen enkel nog gesloopt en vervangen worden.

Ook op de private huurmarkt is het niet altijd geweldig gesteld. Volgens het rapport blijft de verkrotting in Gent toenemen. Er zijn naar schatting 25.000 huurwoningen in Gent van een ondermaatse kwalitateit. Voor wie er woont is er vaak geen alternatief. De meeste kwetsbare groepen beseffen dat een controle aanvragen kan betekenen dat ze op straat komen te staan en vermoedelijk naar een andere slechte woning moeten. Daarom laten ze de problemen liever zo.

Volgens de verwachtingen zou de stad Gent er tegen 2027 nog zo’n 4.000 gezinnen bij krijgen. Ook die moeten ooit een stek krijgen. Daarnaast zijn er in toekomst nog eens 5.000 extra studentenkoten nodig, 350 plaatsen in woonzorgcentra, 900 assistentiewoningen en 50.000 energierenovaties van bestaande woningen. Een hele boterham dus.

In Gent huurt zowat 1 op 2 een woning of appartement. Dat is veel meer dan het Vlaamse gemiddelde. De evolutie van de vastgoedprijzen maakt duidelijk dat voor veel gezinnen een woning kopen geen optie is. Een woning of appartement van 150.000 in 2006 zou vandaag al 250.000 euro kosten. Zonder een ferme spaarpot is een woning kopen in Gent zo goed als onbegonnen werk.

En wat moet het aanpakken van de wooncrisis dan kosten? Wel gigantisch veel is het antwoord. Alleen al de wachtlijst van de sociale woningen aanpakken komt op 1 miljard (!) euro. Het aanpakken van slechte sociale woningen en onderhoud is nog eens een half miljard en het slopen en vernieuwen van sociale woningen kost nog eens een half miljard. Dit is samen goed voor 2 miljard euro en dit zijn de kosten waarvoor de stad en de hogere overheid moeten instaan. Ter vergelijking: het vorig stadsbestuur had de voorbije zes jaar een totaal investeringsbudget van 465 miljoen euro. Indien de stad theoretisch al haar budget in wonen zou steken dan zou er nog meer dan 24 jaar nodig zijn om het probleem op te lossen. Er zullen dus ernstige inspanningen van de regeringen moeten komen wil de Gentse wooncrisis opgelost geraken.

Dan zijn er ook nog grote investeringen nodig van de private sector met hulp van de stad. We spreken dan om 0,5 miljard om slechte woningen af te breken en 2,5 miljard om voldoende betaalbare (400 à 700 euro per maand) te bouwen. Nog eens 0,75 miljard zou alle private woningen duurzamer maken. Verder nog een paar honderd miljoen euro om studentenhuisvesting te realiseren, tientallen miljoenen euro voor seniorenhuisvesting en 0,75 miljard euro om het woonpatrimonium klimaatneutraal te maken. Totaal prijskaartje: Zo’n 6 tot 6,5 miljard euro.

Het is dus aan het volgende bestuur om het probleem aan te pakken en vooral veel geld los te weken bij de hogere overheden.