Zes jaar cel voor jarenlange verkrachting 02u47 0

Een Gentenaar is gisteren veroordeeld tot zes jaar cel omdat hij vier jaar lang het kleinkind van zijn broer had misbruikt. Volgens de rechtbank had E. B. de jonge vrouw vijftien - tot twintigmaal oraal verkracht tussen haar veertiende en achttiende. De man bekende de feiten. Hij wordt ook nog eens tien jaar uit zijn rechten ontzet. Omdat hij bij de uitspraak niet aanwezig was, vroeg het parket zijn onmiddellijke aanhouding. Daar ging de rechtbank uiteindelijk niet op in. (JEW)