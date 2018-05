Zes groenstraten die stad zelf onderhoudt HERAANLEG OP VRAAG VAN BEWONERS KLAAR TEGEN NAJAAR 2019 ERIK DE TROYER

26 mei 2018

02u57 0 Gent Zes straten in de buurt van het Muinkpark worden een woonerf met bijzonder veel groen. De straten worden uitgerust met straatgeveltuinen, groenslingers en extra bomen. De snelheid wordt er beperkt tot 20 kilometer per uur. "De groendienst zal het groen onderhouden, maar wie zijn geveltuin liever zelf onderhoudt mag dat", zegt schepen van openbare werken Filip Watteeuw (Groen).

De namen van de straten die worden aangepakt verraden dat de dierentuin van de stad er ooit gevestigd was: de Hertstraat, Buffelstraat, Alapacastraat, Langhalsstraat, Keviestraat en de Takkebosstraat. Het zijn de eerste straten waar de bewoners maximaal inspraak hebben gekregen in de heraanleg.





"We zijn begonnen met een ontwerpatelier met een kleine groep bewoners twee jaar geleden. Daar konden de wensen van de buurt duidelijk gemaakt worden. Daarna was er nog een infovergadering voor de rest van de buurt waarna de plannen nog aanzienlijk werden bijgestuurd. Het is de eerste groep straten waarbij we bij de heraanleg uitgaan van de wensen van de buurt", aldus schepen Watteeuw.





Drie parkeerplaatsen minder

De straten zullen een aanzienlijke metamorfose ondergaan. De Alpacastraat krijgt bijvoorbeeld tuintjes voor de deuren van de huizen. Er zijn ook heel wat extra bomen voorzien. In de Cité de Hemptinne worden ook groenslingers en grote groenvlakken voorzien. "Dit is openbaar groen en dus staat de groendienst in voor het onderhoud van het groen op die plek. Er is wel met de bewoners afgesproken dat ze hun eigen geveltuin mogen onderhouden indien ze dat willen. Dat moet nog verder afgesproken worden."





"In heel de wijk zullen er uiteindelijk drie parkeerplaatsen verdwijnen. We hebben een inspanning gedaan om het verlies aan parkeerplaats te compenseren door extra parkeerplaats te creëren aan de Rooseveltlaan", aldus Watteeuw.





De werken beginnen in het voorjaar van 2019 en duren tot het najaar. Door de heraanleg wordt de de buurt een woonerf. Dat betekent dat er niet meer dan 20 kilometer per uur mag gereden worden. De Keviestraat, Takkebosstraat en Langhalsstraat worden bovendien autovrij gebied, waar enkel vergunningshouders met de wagen mogen binnen rijden.





Dat de groendienst instaat voor het onderhoud van het groen is toch opmerkelijk. Zopas lanceerde de groendienst nog een communicatiecampagne die duidelijk moet maken dat het groenonderhoud voortaan op een andere manier gebeurt. Parken zullen niet meer helemaal gemaaid worden, maar enkel nog de wandelpaden en publiek toegankelijke stukken. De rest zal een iets wildere look krijgen. Ook bomen snoeien zal enkel nog gebeuren als het echt moet. Pesticiden worden sinds vele jaren al niet meer gebruikt.