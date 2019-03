Zes bomen Robert Rinskopflaan worden vervangen, de rest blijft staan Sabine Van Damme

14u53 1 Gent In Gentbrugge ontstond enige consternatie toen een aantal bomen aan het station werden gekapt. Het blijkt echter te gaan om bomen die ziek waren. Ze worden vervangen en de rest blijft gewoon staan.

Bomen rooien ligt al een hele tijd gevoelig in Gent, maar soms is het gewoon nodig. Aan het station van Gentbrugge werden er recent zes bomen omgelegd. De Robert Rinskopflaan heeft langs de kant van het station een lange rij met 50 hemelbomen, of allianthus altissima.

“Alle andere bomen blijven staan”, klinkt het op het kabinet van schepen Astrid De Bruycker (sp.a), verantwoordelijk voor openbaar groen. “Maar die zes waren in slechte staat. Er bestond een reëel gevaar dat ze zouden omwaaien. Daarom zijn ze gerooid. Nog dit voorjaar worden op die plekken zes nieuwe hemelbomen geplant. Zolang de andere exemplaren in goede gezondheid verkeren, blijven die gewoon staan.”