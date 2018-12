Zes bestuurders onder invloed gevat bij alcholcontrole Jeffrey Dujardin

15 december 2018

18u57 0 Gent De verkeersdienst van de Gentse politie organiseerde zaterdagochtend van 5.15 uur tot 7.45 uur een alcoholcontrole op de Kortrijksesteenweg in Gent. Beide richtingen werden gecontroleerd.

In totaal werden er 303 bestuurders gecontroleerd. Drie bestuurders hadden een ademtest met als resultaat ‘alarm’, dat betekent dat de bestuurders tussen 0,5 en 0,8 promille in hun bloed hadden. Hun rijbewijs werd voor drie uren ingehouden. Drie andere bestuurders, waaronder een bromfietser, hadden een positieve ademtest. Hun rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen. Een van deze bestuurders had ook drugs gebruikt, hij legde een positieve speekseltest af.