Zelfs vorst ontsnapt niet aan circulatieplan JONGEREN KEUVELEN MET KONING FILIP OVER POLITIEK VOOR 'ONZE EEUW' YANNICK DE SPIEGELEIR

09 mei 2018

02u32 0 Gent De duizend Gentse jongeren die gisteren deelnamen aan de themadag 'Onze Eeuw', hebben hoog bezoek over de vloer gekregen. Koning Filip peilde naar hun mening over politiek en maakte met een 3D-bril een virtueel bezoek aan Gent Zuid.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 is het de eerste keer dat jongeren die geboren werden in deze eeuw, mogen stemmen. Daarom sloegen de Gentse jeugdraad en jeugddienst gisteren de handen in elkaar voor het evenement 'Onze Eeuw'. Met het initiatief wilden ze jongeren informeren en prikkelen rond verkiezingen, politiek en burgerschap. "Als jeugdraad willen we niet alleen de stem van jongeren vertegenwoordigen, maar ook de jongeren zelf bewustmaken van het belang van verkiezingen", verduidelijkt Maïté Coppens, voorzitter van de Gentse jeugdraad. Een vorstelijk bezoek bezorgde het evenement nog wat extra cachet.





Stickergraffiti

Op enkele van de meer dan 20 workshops schoof koning Filip mee aan tafel om naar de interesse voor politiek te peilen bij de jongeren. Tijdens de workshop 'Stickergraffiti' werd Zijne Majesteit al meteen geconfronteerd met een heet hangijzer in Gent: mobiliteit. 'Weg met het circulatieplan' had Gevorg Hakobyan (17) op zijn wit blad geschreven. "Ik woon in de Rooigemlaan en wil straks vlot in de stad geraken als ik met een auto mag rijden." Hij kreeg weerwerk van leerkracht Jasper D'Huyvetter die uitpakte met een affiche over de verdienste van het circulatieplan voor een leefbare stad.





De vorst luisterde geboeid, maar moest na enkele gesprekjes afronden om koers te zetten naar een volgende workshop. In de Belgacomtoren werd hij geïntroduceerd in de 3D-technologie. Tijdens de workshop mochten jongeren zelf gebouwen ontwerpen voor de wijk Gent Zuid. Om hun creaties te bewonderen, moest de koning wel een 3D-bril aandoen. Enigszins aarzelend verplaatste hij zich door de virtuele omgeving waar hij de gebouwen bewonderde van Cinte Wittoeck (18) en Barbara Briers (18), dochter van de Oost-Vlaamse gouverneur Jan Briers. "Ik word een beetje duizelig van die 3D-wereld", gaf de vorst toe nadat hij de bril had afgezet. Tegelijkertijd uitte hij zijn bewondering over de creativiteit van de jongeren. "Met 'Gent in 3D' willen we jongeren mee laten nadenken over de toekomst van de stad. Het ideale scenario is dat inwoners van een straat zelf hun ideeën in 3D vorm kunnen geven vooraleer een professionele ontwerper aan de slag gaat", zegt Mario Matthys.





Voor Zijne Majesteit terugkeerde naar het paleis in Laken hield hij tot slot ook nog even halt in de Vooruit. Daar ging de koning nog in gesprek met enkele leden van de jeugdraad en deelnemers van Onze Eeuw. Na het vertrek van koning Filip konden de jongeren nog in gesprek gaan en een politiek debat volgen.