Zelfs sluikstorters op begraafplaatsen 21 augustus 2018

02u26 0

Ook de Gentse begraafplaatsen blijken een populair terrein voor sluikstorters te zijn. Op de meeste begraafplaatsen staan containers om oude bloempotten, bloemstukken of ander materiaal van de graven in te gooien. "Maar 's nachts komt men hier zakken met huishoudelijk afval dumpen", klinkt het op de Westerbegraafplaats.





"Het is geen nieuw fenomeen, maar sinds de staking van Ivago valt pas echt op hoeveel afval hier illegaal in onze containers wordt gegooid", klinkt het. De afvalcontainers puilen letterlijk uit. Vaak zijn het kleine plastic zakjes met huishoudelijk afval dat eigenlijk in een Ivago-afvalzak moet, maar ook ringmappen, papier enzovoort.





"Elk Gentse kerkhof heeft er wel last van. Vooral die die wat afgelegen liggen en niet afgesloten worden. Overdag is daar bedrijvigheid genoeg, maar 's avonds zijn die kerkhoven leeg en is er alle kans om afval te dumpen. Er belanden zelfs grote vuilniszakken in onze containers. Die moeten wel met de wagen naar hier gebracht worden. Tussen de graven wordt gelukkig zelden of nooit afval gedumpt."





Een oplossing lijkt niet in de maak. Het personeel van de begraafplaatsen hoopt op nieuwe containers met een kleinere opening. "Er komen nieuwe containers binnen dit en twee weken, maar die zijn van hetzelfde model als diegene die nu in gebruik zijn", klinkt het bij Ivago. (EDG)