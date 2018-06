Zelfs schoolfeesten in de ban van WK 25 juni 2018

Zaterdag om 14 uur was het overal verdacht stil op straat. Overal werd voetbal gekeken, op de Blaarmeersen tijdens de Keizer Karel Cup gebeurde dat met meer dan 1.000 mensen tegelijk. Maar ook scholen waren helemaal in de ban van voetbal. Heel wat scholen hadden afgelopen zaterdag hun schoolfeest gepland, en moesten niet ver zoeken naar een thema. Onder meer de sportschool in Heusden en de De Wijze Eik in Mariakerke zorgden voor een groot scherm tijdens het schoolfeest, en overal versiering in rood-geel-zwart. Ook de kinderen gaan volop mee in de hype. Zelfs zij die niks van voetbal kennen, liepen met rode pakjes en tricolore schmink rond. (VDS)