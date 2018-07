Zelfs korpschef 'zwemt' waar het niet mag 28 juli 2018

De politie heeft gisteren een filmpje op Facebook geplaatst waarin duidelijk wordt gemaakt dat er een glasverbod geldt op het Blaarmeersendomein. In dat filmpje zie je korpschef Filip Rasschaert zwemmen in het duikersdok, en dat is dus niet in de zwemzone. "De korpschef ging kijken naar de hondentraining die plaatsvond op de Blaarmeersen", zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert. "Dat gebeurt wel meer, dat hij gaat kijken naar trainingen. En plots besloot hij mee te spelen in een filmpje rond het glasverbod. In de scenario geeft hij een overtreder een GAS-boete, en in de schermutseling die daarop volgt, vallen ze beiden in het water. Dat is dus niet echt zwemmen", lacht hij. Verder in het filmpje grijpt politiehond Ares de overtreder in het water bij de arm. Die 'acteur' had uiteraard een speciaal pak aan. (VDS)