Zelfs beloofd om snoepjes te delen (op één koppeltje na) 06 juli 2018

02u54 0

Onderwijsschepen Elke Decruynaere (Groen) nam gisteren de taken van schepen van burgerzaken Sofie Bracke (Open Vld) over, en kreeg het meteen heel druk. De vakantiewerking van Stibo kwam langs, en liefst 6 koppeltjes Hippo's Hof gaven aan te willen trouwen. Dus legde Decruynaere aan de kinderen uit wat dat allemaal inhoudt. Toen bleek dat je zelfs je snoepjes moet delen, haakte in extremis nog één koppeltje af. "Beter nu dan achteraf", knipoogde Decruynaere, waarna Imana en Babette, Nino en Isaac, Emma en Merel, Sarah en Stella en Maurice en Jente elkaar het jawoord gaven, compleet met ringen. Holebihuwelijken zijn duidelijk een hype bij de 4 tot 10-jarigen. (VDS)