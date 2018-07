Zelfgemaakte gezelligheid bij Bar Bricolage 25 juli 2018

Waar?

Bar Bricolage, Chinastraat 1 in Gent.





Wanneer?

Tot 23 september. Op weekdagen open vanaf 16 uur, vrijdag en zaterdag vanaf 14 uur en op zondag om 10 uur.





Waarom naar daar?

Zin in een creatieve omgeving waarin upcycling een hoofdrol speelt? Dan is Bar Bricolage zeker je ding. Een groene oase met een bar in een originele omgeving. Alsof je terug een kind bent en je het zelfgebouwde 'kamp' mag betreden. "Bar Bricolage heeft zijn naam niet gestolen" zeggen de organisatoren. "De constructies die opgetrokken zijn uit gerecycleerd en gerecupereerd materiaal uit de buurt van de haven creëert een eigenheid die je nergens anders terugvindt." Een productie van Totum, een jonge organisatie die je maar beter in het oog houdt.





Gratis toegang?

Ja.





Prijzen?

Een pint kost 2,5 euro. Voor een cocktail zoals een Dark & Stormy betaal je 9 euro.





Info: www.facebook.com/BarBricolage (DJG)