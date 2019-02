Zeg nooit meer Chess Café, zeg voortaan ZwartWit Nieuw: restaurant annex feestzaal én terras Sabine Van Damme

01 februari 2019

Zaterdag opent met ZwartWit een nieuwe hotspot in de Ghelamco-buurt. Het voormalige Chess Café is onherkenbaar omgebouwd door de horecagroep MTM. ZwartWit biedt nu enerzijds een restaurant, en anderzijds een enorme zaal voor feestjes, congressen of seminaries. “Een zaal voor 400 man, dat hadden we nog niet in Gent.”

MTM verovert Gent aan sneltempo. De groep heeft al de Millie Vanillie in de Sint-Niklaasstraat, de Morris en de Ray in Klein Turkije en het Krook-café. Daar komt nu dus ZwartWit bij. “Het zijn twee aparte entiteiten die we ook aan elkaar kunnen koppelen”, zegt Bart Meyskens. ‘Zwart’ wordt ons restaurant, waar we vooral inzetten op ontbijt, snelle lunch en koffie en taart in de namiddag. Daar zijn we open op weekdagen van 8 tot 17 uur. We mikken uiteraard vooral op de mensen die in de Ghelamco-buurt werken, en dat zijn er heel wat. Vanaf maandag 4 februari starten we daarmee.”

“Anderzijds hebben we Wit, een polyvalente zaal. Dat klinkt stom, maar dat is wel wat het is. Een multifunctionele zaal waar tot 400 mensen in kunnen, waar je net zo goed congressen en seminaries kan organiseren als babyborrels, afterworkparties of echte fuiven. Wie iets wil proberen en een kleinere zaal dan de Vooruit zoekt, is hier aan het juiste adres. Deze zaal is niet te groot en niet te klein, en heeft een heel goede sound system. Maximum 10 keer per jaar organiseren we daar zélf feestjes, onder de naam Club Wit.”

En omdat Bart en co al Buffalo’s zijn van in de wieg, blijft uiteraard ook Turbo Gantoise bestaan. “We zijn vorige zomer gestart om voor elke thuismatch al wat sfeer onder de supporters te brengen op een boogscheut van het stadion, met Turbo Gantoise. Uiteraard blijven we ook daarmee doorgaan. Dat moet nu niet meer perse buiten, het kan ook in zaal Wit. Tenzij het mooi weer is, want onze site heeft ook een prachtig en groot terras.”

Van het vroegere Chess Café schiet werkelijk niets meer over. Alles is verbouwd. “Anders dan onze naam doet vermoeden, hebben we niet het hele gebouw in zwart en wit gehuld”, lacht Bart. “Qua look en feel dekt Zwart Wit wel de lading, maar ons interieur is warm, met een warm licht. De Gentse vaste waarde Lucky Tree heeft voor de inrichting gezorgd.” Meyskens weet dat de locatie van ZwartWit een troef is. “We zitten vlakbij de afrit van de autosnelwegen, en er zijn mogelijkheden om te parkeren in de buurt. De parking van Albert Heijn bijvoorbeeld is ’s avonds toegankelijk.”

Het grote openingsfeest is voorzien op zaterdag 2 februari, vanaf 22 uur. Op het programma zijn heel bewust een aantal nieuwe artiesten gezet, en dus niet de usual suspects. Treden aan: Charlotte, Emanulle Vos, Danga en Faisal. En het beste van al: de toegang zaterdagavond is helemaal gratis. Place to be: Ottergemsesteenweg-Zuid 802.

Alle info op de Facebookpagina.