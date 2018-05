Zeepbellen en lied voor propere lucht 18 mei 2018

02u50 0

Ouders, kinderen en het leerkrachten- en directieteam van basisscholen De Wonderfluit en De Toverstaf hebben gisteren actie gevoerd voor gezonde lucht aan hun schoolpoort. De meting van de luchtkwaliteit samen met Greenpeace vorig najaar leerde dat de luchtkwaliteit aan de Wonderfluit in de Achterstraat matig is. Door bellen te blazen maakten de leerlingen en ouders symbolisch de lucht schoon. Ook het zelfgemaakte zuurstoflied zong het gezelschap uit volle borst. "Wij ijveren voor minder uitlaatgassen en voor een veiligere schoolomgeving. Dat kan door opnieuw een knip in onze straat te maken, ter hoogte van het seniorenhuis. Zo kunnen auto's niet meer parkeren vlak bij de ingang van de school", klinkt het.





(YDS)