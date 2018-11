Zeeman op Brusselsesteenweg begint inzamelactie voor slachtoffers brand Jeroen Desmecht

27 november 2018

12u03 1 Gent Ook de Zeeman op de Brusselsesteenweg is een inzamelactie begonnen voor de slachtoffers van de brand voorbije zondag. Door de brand is één woning compleet vernield, drie anderen zijn onbewoonbaar.

De actie werd maandag aangekondigd op de lokale Facebookpagina van Ledeberg. “Enkele van de getroffen gezinnen zijn hier vaste klanten”, zegt filiaalhouder Nathalie Rogge (43). “Als lokale handelszaak is dit het minste wat je kan doen. Het moet echt verschrikkelijk zijn om zo je huis te verliezen. De spullen worden verdeeld onder alle vier de getroffen gezinnen.”

Wie de actie wil steunen, kan zijn spullen naar de Zeeman op de Brusselsesteenweg brengen. “Mensen mogen iets doneren, maar ze kunnen hier ook iets kopen en achterlaten in de doos”, stelt Nathalie. “Momenteel zijn er er eigenlijk al genoeg kleren. We zijn vooral op zoek naar kleine alledaagse spullen, zoals bijvoorbeeld shampoo of toiletgerief.”

“Wij vinden het een mooi initiatief”, zeggen Rudy (70) en Lilianne (66) uit Gentbrugge. “We lazen gisteren over de actie, en zijn meteen zakken beginnen vullen met spullen. We hebben vooral kleren en handdoeken mee, maar ook wat toiletgerief. De meeste kleren zijn nog nieuw.”

Wie ook iets wil doneren, kan dat tijdens de openingsuren op de Brusselsesteenweg 255 in Ledeberg.