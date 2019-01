Zebrapad Chess Café verhuist richting Ghelamco Sabine Van Damme

29 januari 2019

15u14 0 Gent Buffalosupporters riskeren vaak hun leven bij de oversteek van de Brico naar de Ghelamco Arena. Bij thuiswedstrijden is er altijd wel politie aanwezig om de voetgangers over te laten steken, maar laatkomers negeren de flikken soms.

Ondanks de politie-aanwezigheid is het vaak erg gevaarlijk om bij thuiswedstrijden de baan over te steken van de Brico naar de Ghelamco-Arena”, zegt Carl Dedecker, zelf fervent supporter. “Zeker voor wie te laat komt en gehaast is, zijn er risico’s. Waarom ligt daar geen zebrapad?”

Mobiliteitsschepen Filip Watteeuw zegt dat de stad zelf vragende partij is om daar een zebrapad aan te leggen. “Niet alleen voor de voetbalwedstrijden, ook voor alle werknemers daar in de buurt. Maar het Agentschap Wegen en Verkeer ziet dat niet zitten, omdat - zeker bij voetbalwedstrijden – daar een onafgebroken verkeersstroom is, én een stroom voetgangers. Die zou er bij een zebrapad kunnen voor zorgen dat al het autoverkeer blijft staan, wat voor verkeersproblemen op de rotonde zou zorgen.”

Er is echter wel een ‘tussenoplossing’ in zicht. “Het voet- en voormalig fietspad aan de kant van de Brico worden heraangelegd”, zegt Watteeuw. “Aan de kant van de Brico mag je eigenlijk niet fietsen, er is een dubbelzijdig fietspad aan de kant van het stadion. Maar bij de heraaleg zal het zebrapad dat aan het voormalig Chess Café ligt, een heel stuk opgeschoven worden richting stadion. Dat maakt oversteken meteen een stuk veiliger, al zal er op wedstrijddagen nog steeds bijstand van de politie nodig zijn.”