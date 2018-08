Zakman beroofd en in elkaar geslagen DADERS SPOORLOOS POLITIE ROEPT OP TOT GETUIGEN JEFFREY DUJARDIN

02u52 0 Gent Zakman, de bekendste dakloze van Gent, is gisteren het slachtoffer geworden van zinloos geweld. Antoon lag te slapen in de Tweekerkenstraat toen twee mannen hem bestolen. Toen hij wakker werd, sloegen ze hem in elkaar. De daders zijn op vrije voeten, de politie roept op tot getuigen.

De graag geziene dakloze Zakman doolt al jaren door de stad. Antoon kreeg zijn bijnaam door de vele plastic zakken die hij telkens met zich meezeult. Gisterennamiddag lag hij om 16 uur te slapen aan de Sint-Pietersabdij. "Terwijl hij daar lag, naderden twee mannen", zegt Dirk De Sutter van de Gentse politie. "Hij werd wakker toen hij hoorde hoe iemand door zijn vele zakken aan het rommelen was. Antoon kreeg verschillende slagen te incasseren van een van de twee. De andere stond intussen op de achtergrond toe te kijken. Antoon kon niets doen."





Vijftig euro buit

Nadat ze Zakman in elkaar getimmerd hadden, namen de twee agressievelingen de benen. Hun buit: vijftig euro in kleingeld dat Zakman bij elkaar had gespaard. De daders zijn voorlopig spoorloos.





De bekende dakloze raakte vooral gewond aan zijn hoofd. In paniek rende hij naar de Sint-Pietersabdij en vroeg hulp aan een schilder die aan de kerkdeur aan het werken was. "Zakman was enorm onder de indruk", aldus de politie. "Hij vroeg medische hulp, wat hij normaal gezien altijd weigert. Zelfs een simpel flesje water van onze agenten wil hij niet aannemen." De mensen van de abdij hielpen hem om zijn zakken en spullen te verzamelen. Nadien werd hij lichtgewond naar het ziekenhuis overgebracht. Gisteravond mocht hij het ziekenhuis alweer verlaten, en gaat hij weer zijn eigen weg.





Icoon

Johan, die niet ver van de plek van de feiten werkt, heeft te doen met Antoon. "Getuigen zouden de daders in de richting van het centrum zien lopen hebben", vertelt hij. "Iedereen is geschokt. Vele Gentenaars dragen hem een warm hart toe. Hij valt nooit iemand lastig, hij is op zichzelf en een echt Gents icoon."





De politie is alvast een onderzoek gestart en doet een oproep naar getuigen. "Het zou gaan om twee daders", zegt Dirk De Sutter. "De eerste dader is een blanke man van rond de 30 jaar. Hij heeft halflang zwart haar en een zwarte snor. Hij heeft een donkere stoppelbaard en had donkere kledij aan. De dader had een vreemde tongval, vermoedelijk een Slavische taal."





Tips zijn altijd welkom bij de lokale politie van Gent op het nummer 09/266.62.00 of via e-mail: meldpunt@politie.gent.be.