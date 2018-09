Zaak tegen NMBS voor blootstelling chroom-6 aan werknemers: rechter vraagt hulp aan experts "Situatie in Gentbrugge nog steeds ongezond" Sam Ooghe

05 september 2018

14u34 0 Gent De zaak tegen de NMBS, die in Gentbrugge tientallen werknemers liet werken in het giftige stof chroom-6, is uitgesteld zodat deskundigen hun oordeel kunnen geven. De werknemers willen snel duidelijkheid.

Tussen maart 2014 en begin 2016 werkten tientallen werknemers van de NMBS-werkplaats in Gentbrugge aan de ontmanteling van de MR75-treinstellen. Die moesten volledig gestript worden. Bij het afschuren en afslijpen van oude verf kwam volgens de arbeidsauditeur het giftige stof chroom-6 vrij. Volgens de vakbond, die zich als burgerlijke partij stelt in de zaak met zo'n zeventigtal werknemers, was NMBS op de hoogte van de risico's bij het ontmantelen van de treinen. De vervoersmaatschappij staat daarom terecht voor onder meer onopzettelijke slagen en verwondingen en het niet nemen van preventiemaatregelen.

Zoals asbest

Chroom-6 wordt soms vergeleken met asbest, omdat het in vaste vorm ongevaarlijk is. Als stof kan het echter binnendringen via de poriën, de ogen en de keel.Het kan verschillende soorten kanker veroorzaken.

"Wij zijn ongerust, we willen graag snel duidelijkheid", vertelt Tony Vemeire van ACOD Spoor. "De werknemers wisten van niets. Ze werkten in een afgesloten hal, waar er werkelijk een stofwolk hing, zonder beschermende kledij of waarschuwing van de directie. Bij enkele onderzochte werknemers werden concentraties van chroom-6 ontdekt die tot 13 keer zo hoog waren als toegestaan." Ondertussen zijn de bewuste werken verplaatst naar Mechelen, waar er wel voldoende maatregelen getroffen worden.

De werkplaats in Gentbrugge? Alsof je de jaren vijftig binnenwandelt Anonieme werknemer

"Gelukkig verhuizen ook wij volgend jaar naar Melle", gaat Vermeire door. "De hal in Gentbrugge wordt nooit degelijk gekuist." Dat beaamt een anonieme werknemer. "Je stapt in Gentbrugge de jaren vijftig binnen. Er ligt stof in lagen bij de lampen en in de hoek. Je kan zeker zijn dat die stof chroom-6 en asbestdeeltjes bevat. De werksituatie blijft er ronduit ongezond."

College van deskundigen

De arbeiders eisen 2.500 euro morele schadevergoeding voor de onzekerheid, en levenslang de garantie op terugbetaling indien ze ziek worden door de chroom-6. Bij de zaak tekende gisteren ook Tom De Meester present, de lijsttrekker van PVDA tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen in Gent.

Rechter Jo Coppens besliste om een college van deskundigen te bevelen, waaronder een toxicoloog. "Dit is een technische en medische discussie, die we beter overlaten aan experten. Daarna kunnen we oordelen", zei hij. Op 3 oktober volgt er een tussenvonnis, later wordt de zaak heringeleid en ten gronde behandeld.