Zaak rond verkoop van 450 hectare landbouwgrond onontvankelijk verklaard, landbouwers overwegen maatregelen Wouter Spillebeen

22 januari 2019

15u56 0 Gent De rechtszaak rond de verkoop van 450 hectare landbouwgrond aan de Gentse nv Bijloke van havenbaron Fernand Huts is op een sisser uitgedraaid. Volgens landbouwers lag de aankoopprijs veel te laag en kreeg de nv Bijloke zo een reële staatssteun van 5 miljoen, maar volgens de rechter hebben de landbouwers helemaal geen belang in de zaak, die onontvankelijk werd verklaard.

Huts en zijn nv Bijloke kochten de landbouwgronden in het Nederlandse Zeeuws-Vlaanderen voor 17,5 miljoen euro. Omdat de grond in zijn geheel verkocht werd, konden de Lokerse biologische landbouwers Pieter Van Poucke en Annelies Marchand niet mee bieden voor vijf hectare van de grond. “Enkel groot kapitaal kon deelnemen aan de verkoop”, sprak hun advocaat Nic Reynaert bij de behandeling van de zaak. Bovendien was de grond volgens hun berekening 22 miljoen euro waard en kreeg de nv Bijloke dus een reële staatssteun van 5 miljoen euro. “Die grond moet dienen om ons te voeden. Het is frustrerend dat die nu gebruikt wordt als belegging”, opperde Van Poucke.

Geen schadevergoedingen

De zaak werd nu door de Gentse rechter onontvankelijk verklaard. Volgens de rechtbank hebben Van Poucke en Marchand geen belang bij de zaak. Bovendien gebeurde er voor de zaak geen melding op het hypotheekkantoor, wat voor een dagvaarding in verband met onroerend goed in België altijd moet gebeuren. Maar omdat de gronden in Nederland liggen, moest dat helemaal niet, volgens Reynaert. “We gaan het vonnis nu eerst bestuderen”, reageert hij. “We overwegen om in beroep te gaan of om andere middelen aan te wenden.”

Het OCMW vorderde daarnaast een schadevergoeding van 10.000 euro van de landbouwers omdat die volgens hen roekeloos procedures aanspanden die het imago van het OCMW schade toebrachten. Die schadevergoeding is afgewezen. Ook activist Raf Verbeke moet geen schadevergoeding betalen. Hij kwam vooral tussen om de regels aan te klagen rond de manier waarop het OCMW de gelden voor een investering moet voorleggen.

De verkoop van de gronden blijft voorlopig geldig en het OCMW moet de 17,5 miljoen euro dus niet terugbetalen. Daarmee ontwijkt het een grote financiële klap, aangezien het geld al geïnvesteerd is in onder meer het WoonZorgCentrum in Mariakerke, de assistentiewoningen aan Zonnebloem in Zwijnaarde en het Lokaal Dienstencentrum De Mantel.