Zaak Peeters blijft beroeren: Jong Vld schrijft pijnlijke brief, Horeca Oost-Vlaanderen contacteert Rutten Sabine Van Damme

16 december 2018

20u14 0 Gent Jong VLD Gent heeft een wel heel pijnlijke open brief online gezet, naar aanleiding van het opzij schuiven van schepen Christophe Peeters. Horeca Oost-Vlaanderen schreef partijvoorzitter Gwendolyn Rutten aan, en ook Unizo Oost-Vlaanderen steunt Peeters.

“Het nekschot voor Peeters, of hoe de ‘particratie’ het even overnam”, titelt de open brief van Jong Vld Gent. En ook qua inhoud wordt weinig verbloemd. “Wat een positief sluitstuk had moeten worden voor een positieve en progressieve campagne eindigde in een politiek steekspel en de verloochening van onze democratische en liberale waarden”, staat er onder meer. En ook: “Met een ongeziene gulzigheid veegt het (de Gentse liberale meritocratie, nvdr) elke voorkeurstem van tafel en negeert daarbij flagrant de wil van de kiezer. Deftige heren verwoorden dit als: ‘het bestuur heeft gekozen’”. De brief is opgesteld door Tristan Boedts, politiek secretaris van Jong VLD Gent, in eigen naam, maar wel mede ondertekend door 18 anderen, waaronder ook de vrouw van Peeters. Tristan besluit: “Wat ik op zaterdag 15 december 2018 in mijn moederpartij gezien heb is niet de politieke vernieuwing waar ik mij als jonge liberaal dagelijks voor engageer. Dit is niet het project waar ik op gestemd heb. Het tafereel dat zich zaterdag afgespeeld heeft, is niet enkel politiek en liberaal laakbaar, het doet mijn hart, als jonge enthousiasteling bloeden.”

Maar ook Horeca Oost-Vlaanderen heeft gereageerd. Voorzitter Tim Joiris mailde naar partijvoorzitter Gwendolyne Rutten: “Hijzelf (Peeters dus, nvdr) schreef mee aan het programma voor de volgende legislatuur dat gisteren werd voorgesteld in de stad Gent. Dat is duidelijk tegen de wens van de kiezer in gezien het aantal voorkeurstemmen dat hij binnenhaalde. Ik versta het belang van de democratie maar dit gaat echt een stap te ver en is naar mijn aanvoelen niet in het voordeel van de noden en de uitdagingen van de stad Gent.” Hij vraagt Rutten om tussen te komen nog voor de officiële aanstelling van schepenen op 3 januari.

Unizo Oost-Vlaanderen oordeelt niet, maar bedankt schepen Peeters wel expliciet voor de goede samenwerking de voorbije jaren. “Vanuit @UNIZO_OVL willen we @schepenpeeters hartelijk danken voor jarenlange samenwerking in tal van dossiers als circulatieplan, The Loop, Weekend vd klant en versterking van lokale Gentse economie via Puur Gent. We hopen op vlotte voortzetting met @sofiebracke en @SamiSouguir”, klinkt het bij Jos Vermeiren. Ook enkele politici van andere kleuren nemen het op voor Peeters. Filip Watteeuw (Groen) bijvoorbeeld tweet: “Enthousiast over bestuursakkoord en nieuwe college. Maar wel treurig dat @schepenpeeters verdwijnt uit dat bestuur. Samen met hem heb ik talloze problemen opgelost en zaken opgestart. Zijn oplossingsgerichtheid zal ik missen.” Bij Peter Dedecker (N-VA) luidt het: “De twee beste Gentse schepenen van de afgelopen 12j, Sas Van Rouveroij en @schepenpeeters, intussen allebei lokaal kaltgestellt. Te dicht bij het zonlicht van de verbinders gekomen... Triest.” En zelfs Tom De Meester (PVDA) neemt het op voor de liberaal: “We zaten altijd op ramkoers, op élk kopstukkendebat, maar ik heb altijd veel respect gehad voor het politiek beest in @schepenpeeters. Kaltgestellt worden met 25 stemmen tegen 21 (!), ondanks bijna 4.000 voorkeurstemmen, dat wens je niemand toe. #gewoondoen zegt @openvld.”