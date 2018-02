Zaak Jeroen Piqueur in beroep uitgesteld 01 februari 2018

02u50 0

De zaak van grootschalige fiscale fraude waarin de voormalige Optima-topman Jeroen Piqueur van de Gentse correctionele rechtbank vier maanden effectieve celstraf kreeg, wordt in beroep pas op 20 juni gepleit. Er zijn conclusietermijnen gevraagd. Dat meldde meester Verstraeten, de advocaat van Piqueur, ons. De 63-jarige Piqueur werd vervolgd voor feiten tussen augustus 2007 en oktober 2013, voorafgaand aan het faillissement van de Optima Bank. Het gaat onder meer om niet-aangifte aan de inkomstenbelasting van roerende inkomsten op Luxemburgse en Monegaskische rekeningen. Die stonden op naam van offshorestructuren, terwijl Piqueur ervan de begunstigde was. Voor de inkomstenjaren 2006 tot en met 2012 ging het volgens de speurders over 1,5 miljoen euro aan roerende inkomsten. Piqueur is vrij onder voorwaarden in het gerechtelijk onderzoek naar het faillissement van de Optima Bank en mag in het kader daarvan niet met de pers praten.





(DJG)