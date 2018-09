Zaak-Fernand Huts: "Dit is de belangrijkste beslissing van het verkiezingsjaar" Budgettaire kater dreigt bij nietigverklaring van verkoop OCMW-gronden aan miljardair Sam Ooghe Sabine Van Damme

04 september 2018

16u53

Bron: Eigen info 0 Gent De rechtszaak over de miljoenenverkoop van OCMW-gronden aan havenbaron Fernand Huts begint vorm te krijgen. Bij een nietigverklaring dreigt een budgettaire kater voor het OCMW, dat het geld al investeerde in een drietal projecten.

Het proces draait rond de verkoop van 450 hectare landbouwgrond door het Gentse OCMW aan NV Bijloke, een bedrijf uit de portefeuille van Fernand Huts. Tegen die transactie van 17,5 miljoen euro rees er bij de landbouwers protest, omdat ze zich uitgesloten voelden. De OCMW had de grond namelijk enkel als geheel te koop gesteld, waardoor kleinere landbouwers niet konden meedingen naar afzonderlijke lappen grond. Enkel een grote investeerder, zoals het bedrijf van Huts, kon zo'n oppervlakte betalen.

Daar komt nog bij dat de grond relatief goedkoop verkocht werd. Enkele landbouwers trokken daarom naar de rechter, samen met het burgercollectief Goed Gestropt en grondrechtenactivist Raf Verbeke.

Staatssteun

"De verkoopprijs lag op 39.000 per hectare. Terwijl grond in de buurt gemakkelijk het dubbele kost", zegt advocaat Nic Reynaert. "Dat is onrechtmatige staatssteun. Als we kunnen bewijzen dat er sprake is van in totaal 200.000 euro staatssteun, wordt de verkoop automatisch nietig verklaard." Daarom vroeg de advocaat bijkomende documenten op bij de OCMW, die het prijsverschil definitief moeten bewijzen.

Het OCMW heeft de grond voor de helft van de prijs verkocht Nic Reynaert

Bij een nietigverklaring zou de OCMW van Gent de 17,5 miljoen euro moeten terugbetalen. Maar dat geld is ondertussen geïnvesteerd, onder meer in het WoonZorgCentrum in Mariakerke, de assistentiewoningen aan Zonnebloem in Zwijnaarde en het Lokaal Dienstencentrum De Mantel, dat deze week nog opent. Bij een nietigverklaring dreigt dus een miljoenenput.

Afwachten

OCMW-voorzitter Rudy Coddens wil niet op de zaken vooruit lopen. "Uiteraard gaan wij ervan uit dat we in deze zaak in het gelijk gesteld worden", reageert hij. "De hele procedure is volgens ons correct verlopen, we hebben ons daar uiteraard ook juridisch laten voor ondersteunen. we wachten dus het oordeel van de rechtbank af."

We zullen de problemen oplossen als ze zich stellen Rudy Coddens

"Stel dat de verkoop nu toch nietig wordt verklaard, dan moeten we bekijken hoe we dat oplossen. We zullen de problemen oplossen als ze zich stellen."

OCMW gedwongen

Activist en burgerlijke partij Raf Verbeke wil het breder plaatje bekijken. "Het OCMW moést die gronden verkopen door bepaalde Europese normen. Die wil ik via deze rechtbank in vraag stellen", legde hij deze ochtend uit. "Het OCMW is gezond genoeg om zelf te investeren: ze moet helemaal geen winstgevende gronden verkopen."

De beslissing van de rechter wordt de belangrijkste van het politieke jaar in Gent Raf Verbeke

Verbeke vraagt aan alle leden van de OCMW-raad, waaronder Rudy Coddens, om zich aan te sluiten bij de partijstelling. De politici die verantwoordelijk zijn voor de verkoop, moeten dus zélf meestrijden tegen de Europese regels, vindt hij. "Ik blijf erbij: het OCMW werd gedwongen door Europa om snel te verkopen. De raadsleden kunnen een sterk signaal geven door te vechten tegen deze regels. Want publieke investeringen komen vooral uit het lokaal niveau, en dat moeten we koesteren. Dat we daarvoor publieke gronden moeten verkopen, voor private belangen, is een keerpunt in de geschiedenis. De beslissing van de rechter wordt de belangrijkste van het Gentse verkiezingsjaar - niet alleen door de geldsom, maar ook door het soort van politiek dat we als burgers zullen zien."

Rudy Coddens liet ondertussen weten "uiteraard" niet aan te willen sluiten bij de burgerlijke partij. Op 11 december krijgen alle partijen de tijd om hun zaak te verdedigen.