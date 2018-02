Yvonne Delcour blij met aandacht dialect: "Gelukkig opnieuw meer volkstoneel" 22 februari 2018

02u52 0 Gent Yvonne Delcour, de weduwe van Romain Deconinck, is blij dat er nog steeds aandacht is voor het Gents dialect.

"Er is gelukkig opnieuw meer Gents volkstoneel, en ik denk ook dat het niet meer verboden is om op school dialect te spreken. Vroeger kreeg je daar straf voor. Zo zijn zeker twee generaties verloren gegaan, wat het Gents betreft, want een dialect moet ge aanleren van in de jeugd.





Minard

"De verdienste van haar echtgenoot kan nooit overschat worden. "Romain was een volksjongen en een Gentenaar. Voor zijn televisiewerk sprak hij Algemeen Nederlands, maar in het Gents theater koos hij voor het Gents. Tot zijn laatste snik is hij blijven vechten voor de Minard. Er was sprake dat die zou verkocht worden, dat die plaats moest ruimen voor een garage of een supermarkt. En ook al is Romain al 22 jaar dood, nog steeds word ik door mensen aangesproken, dat ze zo blij zijn dat de Minard er nog is."