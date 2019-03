Xtc, opnieuw dé partydrug bij uitstek: gevaarlijk of onschuldig? Gentse gebruikers nuanceren gevaar van steeds zwaardere tabletten Sam Ooghe

19 maart 2019

20u02 0 Gent Pillen, bollen of snoepjes: noem het hoe je wil, maar zeker is dat xtc opnieuw dé partydrug is in Gent en omstreken. Het probleem? Over de jaren heen zijn de tabletten zo sterk geworden, dat één pil slikken al fataal kan zijn. “Maar dat wéten we”, klinkt het bij de gebruikers in Gent. “Op een normale manier xtc gebruiken is veel minder schadelijk dan bingedrinken.”

Je hoort het wel eens bij oudgedienden in de feestwereld: de jaren negentig zijn terug. Toen, meer dan twintig jaar geleden, beleefden de grote clubs in België hun hoogdagen. Niet zo ver van uw deur zelfs, in de Boccaccio in Destelbergen, bevond zich het epicentrum van de new beat. En wie new beat zegt, zegt ecstacy, dé partydrug in hip Europa, en niet in het minst in ons land. Voor nog geen honderd Belgische frank (ongeveer 2,5 euro) bemachtigde je een tablet en belandde je urenlang in een zwoele, zweterige roes.

Wie een xtc-tablet inneemt, krijgt eigenlijk een dosis van de werkzame stof MDMA binnen. Gebruikers voelen zich euforisch, opgewonden, en hebben een schijnbaar onuitputtelijk uithoudingsvermogen. Ze geraken in een ‘knuffelstemming’, en worden overwelmd door gevoelens van gezelligheid en solidariteit. Xtc is een groepsdrug. “Wat xtc vooral gewild maakt bij jongeren en feestvierders, zijn de hallucinaties”, legt toxicoloog Jan Tytgat uit. “Ze kunnen lang doorgaan, en op de dansvloer nog wat dromen. Over de mooie wereld, zeg maar. Het is niet toevallig dat xtc wereldwijd zo populair is in de uitgaansmilieus.”

Xtc verliest nooit helemaal die populariteit - maar er is wel sprake van een stevige knik. In België, en de rest van West-Europa, draait het imago na de millenniumwissel. Er komt overlast. Fatale overdosissen, vechtpartijen en verkeersongevallen. Een tanend imago en minder zuivere pillen, gekoppeld aan een stevig repressief beleid, doen de populariteit en circulatie van xtc kelderen. En ook de megaclubs sluiten. Boccaccio in Destelbergen doet de deuren al dicht in 1993. Op burgemeestersbevel, want te veel drugs, en te veel overlast. Klinkt dat laatste enigszins bekend in de oren?

Een pil fataal

Misschien heeft u het ook gehoord, op de radio enkele zomers geleden. “Alle tieners zeggen ja tegen MDMA”, zingen de Nederlanders Ronnie Flex en Lil’ Kleine in hun hit ‘Drank en drugs’. Hun song komt er niet toevallig, want xtc is volledig terug van weggeweest. De Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD) telde in 2015 bij de uitgaande jongeren een verdubbeling in het laatstejaarsgebruik van xtc, tegenover drie jaar ervoor. Maar niet precies zoals in de jaren negentig. Wél in een gevaarlijkere vorm.

In een ‘gangbare’ xtc-tablet zit zo’n 100 milligram MDMA. Vandaag meten we vaak 200 en zelfs 300 milligram in een tablet. Een jong meisje van 60 kilogram kan daaraan bezwijken. Het lastige? Het verschil tussen de soorten tabletten kan je niet zien of ruiken Peter Blanckaert

“Xtc-tabletten zijn de voorbije jaren sterker geworden”, duidt toxicoloog Tytgat. “Dat wil zeggen dat de concentratie MDMA in een tablet veel hoger ligt. En dat kan je fataal worden.” Het grote gevaar van xtc-pillen schuilt dus in de overdosissen, met mogelijk een snel overlijden tot gevolg. “Andere drugs, zoals ketamine, hebben een slechtere naam, maar je belandt bij te hoge dosissen hoogstens in een coma”, stelt Peter Blanckaert, de coördinator van het Belgian Early Warning System on Drugs (BEWSD). Die instelling krijgt dikwijls in beslag genomen pillen toegestuurd, onder meer uit het Gentse nachtleven. “De tabletten die nu circuleren, zijn bijzonder zwaar. In een ‘gangbare’ tablet zit zo’n 100 milligram MDMA. Vandaag meten we vaak 200 en zelfs 300 milligram binnen één tablet. Een mogelijk dodelijke dosis. Een jong meisje van 60 kilogram kan daaraan bezwijken. Het lastige? Het verschil tussen de soorten tabletten kan je niet zien of ruiken. Al zien we steeds meer tabletten waarop de dosis nu zelfs vermeld staat.”

Alcohol gevaarlijker

“Maar ondanks die hoge dosissen van vandaag gebeuren er weinig incidenten met xtc”, vindt Lien*, een ervaren gebruikster die dikwijls in het Gentse feestgedruis terug te vinden is. “Mensen kennen en vertrouwen hun dealer, ze weten wat ze wel en niet kunnen doen. Niemand dénkt er ook maar aan om een volledige pil in te nemen. Een halfje of kwartje, dat is de standaard. Mensen weten wat ze doen. Óok in de Kompass, ja. Al raad ik niemand aan om daar ter plaatse iets af te nemen. Je weet dan echt niet welke ‘vuiligheid’ er in die pil zit.”

“Opvallend vind ik dat de mensen die ik ken verantwoord xtc nemen”, gaat ze door. “Veel meer dan mensen die de hele avond zoveel bier drinken als ze kunnen, zie je xtc-gebruikers rustiger en bewuster omgaan met hun pillen. Beginnen met een kwartje, en pas lang erna nog een kwartje, en énkel water drinken. Zo lukt dat veilig. Wist je trouwens dat er zelfs dealers zijn die met een soort van kwaliteitslabels zwaaien, waarin precies staat wat er in de pil zit die ze verkopen?”

Opvallend genoeg lijkt het ‘uitgaansonderzoek’ van de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen feestvierders als Lien gelijk te geven. Regelmatige gebruikers in het nachtleven kennen beter de risico’s van de xtc-tabletten, en ze gedragen zich slim na inname van MDMA. Ze bereiden zich bijvoorbeeld voor om lagen kledij uit te kunnen trekken om af te koelen, en ze gaan geregeld even afkoelen om oververhitting en uitdroging te voorkomen, typische risico’s bij het slikken van ‘bollen’.

Het gevaar van xtc wordt in de feestwereld dikwijls genuanceerd, merken we. “Alcohol is gevaarlijker”, klinkt het meer dan eens. Ondanks de waarschuwingen van het parket en een resem toxicologen voor de xtc-tabletten, en een overlijden in de Gentse Kompass Klub begin dit jaar. Maar wanneer de naam Mathias Hofman valt, steigeren de Kompass-habitués. Hofman zakte in januari als medewerker van de Kompass Klub in elkaar. Later overleed hij in het ziekenhuis. Het onderzoek van het parket wees naar de inname van “een bijzonder hoge dosis MDMA in combinatie met een mogelijk vooraf bestaande gevoeligheid of medische voorgeschiedenis.” Waarop het parket in één adem waarschuwde voor de zwaar gedoseerde xtc-pillen.

Opvallend is dat de mensen die ik ken verantwoord xtc nemen. Gebruikers gaan bewust om met hun pillen. Beginnen met een kwartje, en pas lang erna nog een kwartje, en énkel water drinken Lien*

“Maar Mathias is geen ‘gewone’ drugsdode”, vertelt Timo*, die Hofman persoonlijk kende. “Mathias had inderdaad MDMA gebruikt, maar hij had een medische voorgeschiedenis. Er is niet meteen reden om te stellen dat xtc-gebruik zijn doodsoorzaak is. Had ik die dosis binnen gekregen, er was niets gebeurd - dat kan ik je zo vertellen.” Dat is ook de zienswijze van de familie van Mathias, die de conclusie van het onderzoek “te kort door de bocht” vindt.

Yogasnuivers

Wat zeker is: de xtc-gebruikers in de Gentse feestwereld zijn niét de ‘marginale’ personen die klassiek geassocieerd worden met regelmatig druggebruik. Dat ziet ook Sara*, die al enkele jaren xtc verkoopt in Gent. “Héél veel mensen gebruiken af en toe drugs in het nachtleven. Mensen met een belangrijke job, goed opgevoede kinderen, mensen met een druk leven. En dat is ook oké. Het is zalig om op zaterdagavond na een drukke week een pilletje te slikken of een goeie cocktail te drinken, en even te genieten van het loslaten.”

Dat laatste doet meteen denken aan de term ‘yogasnuivers’, die in Nederland in aanmerking kwam voor ‘woord van het jaar’. Daarmee wordt verwezen naar jonge mensen, millennials, die in de week een druk leven leiden en bewust omgaan met hun lichaam en geest, en die in het weekend hun roes ‘inplannen’. Veelal met een lijntje cocaïne of een halve xtc-tablet. Criminoloog Ton Nabben wijst erop dat het vooral de groep van stedelijke, jonge en zelfbewuste feestvierders is die xtc inneemt - en dat gaat ook op in Gent. Verder stelt Nabben dat xtc-gebruik niet meer gelinkt is aan elektronische muziek. Ook op de ‘urban’ feestjes in Gent, met een diverser publiek en traditioneel minder harddrugs, circuleren vandaag steeds meer pillen. ‘Mainstreaming’ dus, of, zoals de hierboven genoemde rappers zingen: ‘Alle tieners zeggen ja tegen MDMA.’

Volgens nogal wat experts is dat ook geen probleem, zolang gebruikers verantwoord omgaan met hun pillen. Want sluitend bewijs voor gevolgen als negatieve neurologische effecten, depressies of slaapproblemen, bestaat niet. Experts zijn het er over eens dat alcohol schadelijker is. Meer nog: in Nederland woedt een debat over de legalisering en regularisering van xtc-tabletten. “Al raad ik het nog steeds niet aan”, sluit toxicoloog Tytgat af. “MDMA berokkent je lichaam chronisch misschien minder schade dan bijvoorbeeld alcohol, maar het is wel degelijk verslavend. Niet meteen fysiek, zoals heroïne, maar wel psychisch. De ‘yogasnuivers’ waar u naar verwijst, adviseer ik om het plezier in het leven elders te zoeken. En het niet artificieel te creëren - want dat is nog steeds wat drugs doen.”

“Neen”, zegt verkoopster Sara. “Het gaat om even loslaten en zorgeloos zijn. Dat is iets anders. We leven in stresserende tijden: iedereen heeft het recht om even te genieten.”

* De namen zijn fictief