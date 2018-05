Workshops en schoonmaak bij Bar Bricolage 01 juni 2018

02u55 0

De broers Lennert en Quinten Prinsen van de Gentse vzw Ecoprins zetten hun schouders onder een grootschalig evenement rond milieu en duurzaamheid. 'How to be the change in a messed up world pt II', dat plaatsvind op 9 juni van 12 tot 3 uur 's nachts. Ecoprins is hier niet mee aan hun proefstuk toe en organiseert dergelijk event voor een tweede maal in Gent. Er worden naar schatting zo'n 500 Gentenaars verwacht op de site van Bar Bricolage en de Oude Dokken in de Chinastraat in Gent. Wat staat er op het het programma? Een grootschalige schoonmaakactie op het water, workshops rond ecologie, veganisme en zero waste en er zijn ook sprekers gepland. Dit alles met lekker eten en cocktails. De toegang is gratis, meer informatie is te vinden op de Facebookpagina van het evenement. (DJG)