Woordje uitleg bij Klokkenkunstwerk 23 maart 2018

Neen, het kunstwerk met de luidende klok van Kris Martin aan de Stadshal is geen succes. 14.000 Gentenaars gaven toestemming hun naam te laten projecteren bij een klokslag. Dat lijkt veel, maar aangezien er meer dan 250.000 Gentenaars zijn, verschijnt er dus heel erg veel 'anonymous'. "Bovendien weten veel voorbijgangers niet wat de bedoeling is", zegt gemeenteraadslid Stephanie D'Hose (Open Vld). "Kan er geen bordje met uitleg komen?" Goed idee, vond het SMAK, dat het kunstwerk liet installeren. En het werd zowat onmiddellijk geplaatst. Gentenaars kunnen overigens nog steeds toestemming geven om hun naam te laten verschijnen via Smak.be.





(VDS)