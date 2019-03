Woonboot aan Handelsdokkaai vat vuur JDG

18 maart 2019

21u03 1 Gent Een woonboot en tattooshop aan de Handelsdokkaai heeft maandagavond vuur gevat. De eigenaar werd uit voorzorg overgebracht naar het UZ Gent omdat hij te veel rook had ingeademd, maar raakte niet gewond.

De brand ontstond rond 18 uur aan een werkbank in zaak. De eigenaar heeft het vuur in eerste instantie zelf proberen blussen, maar had uiteindelijk hulp nodig van de brandweer. Zij hadden het vuur al snel onder controle: tegen 18.45 uur konden de hulpverleners al beginnen opkramen. Zowel de eigenaar als zijn kat raakten bevangen door de rook, maar hielden geen verwondingen over aan het incident. De man werd veiligheidshalve wel naar het UZ Gent overgebracht omdat hij een grote hoeveelheid rook had ingeademd.