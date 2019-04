WoninGent is niet langer een socialistisch bastion Voor het eerste groenen aan het hoofd van grootste sociale huisvestingsmaatschappij Erik De Troyer

15u43 0 Gent De socialisten staan niet langer aan het roer van de sociale huisvesting in Gent. Met Marc Heughebaert is er voor het eerst een afgevaardigde van Groen die voorzitter is van de raad van bestuur. Met Tine Heyse is er ook een Groene schepen van wonen en dus lijkt sociale huisvesting voor het eerst in lange tijd de socialisten te zijn ontglipt.

WoninGent bestaat officieel sinds 2008 en is met bijna 9.000 sociale woningen de grootste speler op de markt qua sociale huisvesting. Sociale wonigen zijn altijd al het stokpaardje geweest van de socialisten en dus had WoninGent ook steevast een socialist aan het roer. Onder andere Tom Balthazar, Rudy Coddens en Guy Reynebeau passeerden de revue.

Sinds afgelopen maandag staat Heughebaert aan het roer. Hij was van april 1989 tot en met maart 2002 gemeenteraadslid in Gent voor de toenmalige Agalev-fractie. Later speelde hij omwille van dossierkennis qua wonen en financiën een belangrijke rol achter de schermen en was hij kabinetschef van Elke Decruynaere.

Er verandert nog meer aan de interne structuur van WoninGent. Tot nu was de raad van bestuur een meerderheidsclubje met enkel leden van Groen, Open VLD en sp.a. Een situatie die niet meer te verdedigen was aangezien debatten over WoninGent ook nog eens steevast in de kiem gesmoord werden in de gemeenteraad. Het leidde tot frustraties bij de oppositiepartijen. Het schimmelschandaal tijdens de verkiezingen was de laatste druppel.

Sinds deze week mogen dus ook oppositiepartijen in de raad van bestuur zetelen. Bijgevolg hebben Johan Deckmyn (Vlaams Belang), Gert Robert (N-VA), Sonja Welvaert (PVDA) en zitje in de raad. Debatten over WoninGent in de gemeenteraad lijken echter nog steeds uit den boze.