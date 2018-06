Woningbrand in Jozef Vervaenestraat 13 juni 2018

De brandweer heeft maandagavond een woningbrand geblust in de Jozef Vervaenestraat in Ledeberg. De oorzaak was een defect aan de boiler, waardoor er iets na tien uur rookontwikkeling ontstond op de bovenverdieping. De bewoners waren op het moment van de brand thuis en konden tijdig naar buiten. De brandweer had het vuur snel onder controle. De schade is aanzienlijk, maar de bewoners kunnen voorlopig terecht bij familieleden. Door de brand was de Jozef Vervaenestraat maandagavond in de richting van Gentbrugge afgesloten. (JEW/OSG)