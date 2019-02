Woning Goethals in Ledeberg wordt beschermd Sabine Van Damme

06 februari 2019

10u10 0 Gent De opmerkelijke Woning Goethals langs de Hundelgemsesteenweg wordt beschermd. Het pand met de opmerkelijke gevel waarin zelfs de trap te zien is, dateert uit 1968. Vandaag huist op de benedenverdieping een winkel.

Minister-president Geert Bourgeois geeft Woning Goethals een voorlopige bescherming als monument omwille van de architecturale waarden. De stad organiseert nu een openbaar onderzoek zodat iedereen opmerkingen en bezwaren kan indienden. Binnen de negen maanden beslist Bourgeois over de definitieve beschermng van het gebouw.

Woning Goethals is een van de eerste en meest spraakmakende realisaties van het architectenbureau BARO. Eric Balliu en Johan Baele, oud-studenten van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Gent, richtten BARO (Bureau voor Architektuur en Ruimtelijke Ordening) op. Ze waren duidelijk beïnvloed door de modernistische architect Gaston Eysselinck, wiens invloed groot was aan de academie, toe Balliu en Baele daar zaten. Maar ook het opkomend brutalisme tekende hun architectuur. “Woning Goethals getuigt, net als het volledige oeuvre van BARO, van lef”, vindt Geert Bourgeois.

Het meest opvallende aspect van de Woning Goethals is de brutalistische gevelarchitectuur met haar zogezegd eerlijk gebruik van zichtbaar beton en ruw baksteenmetselwerk, en een opeenstapeling van volumes zoals balkons en een buitentrap. Het gebouw is binnen georganiseerd in splitlevels met een minimaal aantal binnendeuren, typisch modernistisch. Er is ook een centrale binnentuin met enkele goed geplaatste, kleine vensters op de buitenwereld. Dit verzekerde de privacy, wat niet onbelangrijk was door de nabijheid van een drukke steenweg en het toen gloednieuwe viaduct van de E17.