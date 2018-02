Wit poeder is geen antrax 16 februari 2018

Het wit poeder dat woensdag gevonden werd in een enveloppe in het Vlaams Administratie Centrum aan het Maria-Hendrikaplein in Gent, blijkt geen antrax te zijn. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Een gespecialiseerd labo onderzoekt nu wat het wel is. Twee personen uit de postkamer van het Virginie Lovelinggebouw moesten preventief naar het ziekenhuis voor een medisch onderzoek. Ze mochten het ziekenhuis in de loop van woensdagnamiddag verlaten. Politie en parket zoeken nu verder naar de afzender van de enveloppe. (JEW)