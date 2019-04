Wisselende verklaringen zorgen voor frustratie in assisenzaak rond dood Joyce Sparenberg in Gent Jeffrey Dujardin

02 april 2019

14u43 0 Gent In het hof van assisen in Henegouwen ging de tweede dag van start in de zaak rond de dodelijke diefstal waarbij Joyce Sparenberg (28) omgebracht werd op de Neermeerskaai in Gent. Ze werd omgebracht met verschillende messteken bij een fout gelopen drugsdeal. De rechter ging verder in op de wisselende verklaringen van één van de beschuldigden, Joël Dopchie (24).

De verdediging van Dopchie nam gisterenmorgen het woord waarbij ze verklaarden dat hun cliënt niet meer betwistte dat hij Joyce neergestoken had, maar dat zijn medebeklaagde Lecharlier verantwoordelijk is voor de diefstal van de drugs. In april 2018 verklaarde Dopchie dat hij haar niet had neergestoken. “Hij geeft toe dat hij mededader was en u zult daarover moeten oordelen. Mijn cliënt is geen verloren zaak, ik vraag enige menselijkheid in het bepalen van de straf”, aldus meester Couquelet.

April 2018

Later op de dag toen de rechter Dopchie op de rooster legde, aarzelde hij om te praten. De zaak werd kort geschorst waarna de beklaagde aankondigde dat hij haar toch niet had neergestoken, hij verwees naar zijn verklaring van april 2018. Hij zei: “Ik heb de dood van Joyce niet veroorzaakt. Ik nam enkel deel aan de overval. De messteken heb ik niet toegebracht, ik heb enkel haar vastgehouden. Ik nam haar vast aan de keel met mijn rechterarm. Guillaume heeft dan de messteken toegebracht.” Daarnaast verklaarde hij ook dat hij het appartement doorzocht heeft om de drugs en het geld te stelen.

Zijn medebeklaagde Guillaume Lecharlier begreep er niks van, waarom zijn kompaan zijn versie elke dag verandert. “Hij liegt als hij zegt dat hij niet wist dat Joyce drugs verkocht. Op rave parties kent iedereen elkaar en iedereen wist dat Joyce drugs verkoopt”, zei hij. Lecharlier ontkent ook dat hij de messteken uitdeelde aan het slachtoffer. De advocaat van Dopchie wijt de wisselende verklaringen aan het feit dat beide beklaagden, Dopchie en Lecharlier, sinds kerstmis in dezelfde cel in Bergen zitten. De parket-generaal ging alvast de nodige stappen ondernemen, om te voorkomen dat ze buiten de rechtszaal nog kunnen communiceren. Vanaf dinsdagavond zullen ze niet meer dezelfde cel delen.