Wirwar van dansers palmt Kouter in 30 april 2018

Een opmerkelijk dansspektakel palmde zaterdag de Kouter in. Voor de Dag van de Dans hadden tientallen professionele en minder professionele dansgroepen een dans voorbereid op 'Le sacré du printemps' van Igor Stravinsky. Ze deden dat elk afzonderlijk, maar dansten het allemaal tegelijk. Het werd een hutsekluts aan dansen, van buikdansen tot hip hop, maar het was wel een belevenis om te zien.





Om het geheel toch wat in goede banen te leiden, waren de dansgroepen op voorhand samen gekomen. Alain Platel regisseerde de dans tot één geheel. De voorstelling lokte een massa kijklustigen naar het stadscentrum.





(EDG)