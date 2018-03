Winterweer: auto ei zo na in Leie 03 maart 2018

02u32 0

Het winterweer van gisteren heeft verkeersellende veroorzaakt op de Gentse wegen. Rond zes uur had de politie weet van een tiental ongevallen - een onderschatting, aangezien veel ongelukken bij winterweer niet gemeld worden. Het blijft namelijk dikwijls bij blikschade door de lage snelheden. Er vielen geen gewonden. Eén persoon begon wel te slippen op de Leiekaai ter hoogte van wegenwerken. Hij ramde een vangrail en kwam op zijn zij terecht op de berm tussen de weg en het water. Hij belandde ei zo na in het water. De man was niet gewond, maar wel "zeer onder de indruk", aldus politiewoordvoerder Matto Langeraert.





Nog opvallend: op de E17 richting Antwerpen belandde ook een politiewagen tegen de vangrail. In de Zelzatetunnel vormde het insijpelende water door de vriestemperaturen enkele stevige ijspegels in de tunnelkoker richting Antwerpen. De rechterrijstrook moest er afgesloten worden wegens slipgevaar.





(OSG/WSG/KVZ)