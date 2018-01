Winterse vogelmarkt in Bourgoyen 22 januari 2018

02u29 0 Gent Vogelliefhebbers konden gisteren nog meer dan anders hun hart ophalen in de Bourgoyen-Ossemeersen.

Los van het feit dat de meersen quasi volledig onder water staan - en dus bevolkt worden door massa's watervogels - was er ook nog eens een warme winterse vogelmarkt aan het ontmoetingscentrum. Was er te vinden: uitgebreide informatie over vogels, maar ook het beste voedsel en de beste voederhuisjes werden er verkocht. Natuurpunt maakte meteen reclame voor het Vogeltelweekend dat volgende week doorgaat, inclusief een handige folder met foto's.





Wie wil, mag volgend weekend op de website van Natuurpunt doorgeven welke vogels in zijn of haar tuin gespot zijn.





(VDS)