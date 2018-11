Winterfeesten pakken uit met nieuwigheden:

“Escape room in Sint-Niklaaskerk en

carrouseltent uit jaren twintig op Veerleplein” Yannick De Spiegeleir

09 november 2018

16u59 0 Gent Volgens de Ierse krant The Independent zijn de Gentse Winterfeesten de meest vernieuwende kerstmarkt van Europa. Een mooie eretitel die de organisatoren de komende editie onderschrijven met enkele vernieuwingen. “Waar verbetering mogelijk was, hebben we aanpassingen doorgevoerd”, zegt Quinten Goekint.

De Gentse Winterfeesten starten op vrijdag 7 december. Vertrouwde publiekstrekkers zoals de ijspiste onder de Stadshal en de bijhorende Moose Bar mogen ook deze editie niet ontbreken. Ook het reuzenrad Grand Soleil en de draaimolen met kerstballen ‘le Sapin Magique’ keren terug.

Ondanks het succes van de voorbije edities bleven de organisatoren niet doof voor kritische opmerkingen. Zo merkten heel wat ouders vorig jaar op dat er voor kinderen tussen 8 en 12 jaar weinig te beleven viel in het land van W’ijs in de Sint-Niklaaskerk. “Daarom lieten we Puzzle Escape Rooms een ‘escape game’ ontwikkelen op maat van deze doelgroep. De ouders worden ‘opgesloten’ en de kinderen krijgen de opdracht om hen te bevrijden”, verduidelijkt Goekint. De kinderanimatie zal zich dit jaar ook niet beperken tot het Kinder W’ijspunt. Op de Korenmarkt, het Sint-Baafsplein en het Sint-Veerleplein is er animatie voor de kleinsten.

Het foodtruckfestival op het Veerleplein veroorzaakte vorig jaar wrevel bij de plaatselijke handelaars. Ook daar besloten de organisatoren in overleg met de lokale middenstand om in te grijpen. “Op het Veerplein gaan we dit jaar voor een vleugje authentieke kerstmagie met een paardenmolen uit de jaren 20 én een carrouseltent uit 1926. In de tent kun je genieten van een drankje en wie weet weerklinkt daar de zwierige charleston. We plannen ook thema-avonden gaande van een après-skiparty tot een optreden van een kerstkoor”, zegt Goekint.

Wie het Gravensteen aan het Sint-Veerleplein binnenstapt, keert nog verder terug in de tijd. “Dit jaar komen de Vikings op bezoek voor de vijfde editie van het Winterwonderkasteel. Tijdens de laatavondopeningen kan je tussen de kantelen de prachtig verlichte stad aan je voeten zien liggen en er voor altijd door gecharmeerd zijn”, nodigt schepen van cultuur Annelies Storms (sp.a) uit.

Ter gelegenheid van de vijfde editie van de Gentse Winterfeesten en Winter in Gent ontwikkelde de Dienst Communicatie van Gent in samenwerking met het Gentse bedrijf De Kwekerij een nieuw campagnebeeld rond eindejaar als cadeautjestijd. De stad komt als een verrassing uit het kerstcadeautje. “Of zoals ‘The Indepedent’ schreef: ‘Ghent is best for … something new!’. Het is niet de eerste keer dat we internationaal opgemerkt worden met onze Gentse Winterfeesten. Daar mogen we terecht fier op zijn”, zegt schepen van feesten Christophe Peeters (Open Vld).