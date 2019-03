Winkeluitbater overmeestert overvaller die zijn vrouw op de grond gooide: “Hij zwaaide de hele tijd met zijn wapen” Wouter Spillebeen Jeroen Desmecht en Sabine Van Damme

01 maart 2019

15u47 59 Gent Aan de Phoenixbrug heeft een gewapende overvaller vrijdag rond 14.30 uur geprobeerd een apotheek en een klerenwinkel te overvallen. In de apotheek moest hij zonder buit afdruipen en in de klerenwinkel werd hij tegengehouden door de uitbater en passanten tot de politie kwam. “Toen ik zag dat hij mijn vrouw op de grond had gegooid, heb ik hem eens goed vastgepakt.”

De overvaller ging eerst binnen in apotheek Spiers in de Noordstraat. “Hij zei alleen dat hij geld wilde”, vertelt apotheker Betty Spiers. “Hij tilde zijn trui op en toonde zo het pistool dat in zijn broek zat. Ik zei ‘neen’, maar hij bleef aandringen. Ik stapte richting de deur om die voor hem open te doen en te zeggen dat hij moest vertrekken, maar hij pakte me vast bij mijn schouders. Hij schudde me dooreen en vroeg opnieuw geld. Ik legde uit dat de kassa niet open gaat tenzij er een aankoop gebeurt. Ik deed de deur voor hem open en hij is op zijn fiets gesprongen, richting de Phoenixstraat.”

Niet genoeg geld

Betty is geschrokken, maar laat zich niet doen. “Een mens moet al zo hard werken om een beetje geld te verdienen, dan ga ik het toch niet zomaar afgeven zeker? Het was al de tweede keer dat ik een overvaller over de vloer kreeg en ook toen heb ik geen geld gegeven. Een paar jaar geleden richtte iemand een wapen op mijn gezicht, deze keer bleef het pistool in zijn broek. De eerste overval was erger dan de tweede. Ik ben al bekomen”, zegt ze.

De overvaller fietste over de Phoenixbrug en kwam daar bij zijn tweede slachtoffer terecht. In Boetiek Jolly haalde hij zijn pistool wel boven. “Hij zwaaide met zijn wapen naar mijn vrouw, die de kassa open deed”, vertelt Frans Moerman. Samen met zijn vrouw baat hij de klerenwinkel uit. Hij was aan de achterkant van de woning toen de overvaller binnen stormde. “Hij grabbelde in de lade, maar er lag niet genoeg geld voor hem.”

Geschrokken

Frans kwam naar de winkel toen hij geroep hoorde. “Ik zag dat hij mijn vrouw vast had. Hij gooide haar tegen een kast en ze viel op de grond. Ik heb niet nagedacht en heb hem meteen zelf een paar slagen gegeven. Ik heb de deur open gedaan en hem naar buiten gegooid. Daar hebben een paar passanten hem helpen tegenhouden”, vertelt Frans. “De politie was hier snel, ze waren waarschijnlijk al onderweg door de eerste overval.”

De vrouw van Frans werd naar het ziekenhuis overgebracht. “Ik weet nog niet goed hoe het nu met haar is, maar ze was vooral hard geschrokken. Ze was niet zwaargewond”, zegt Frans.

De overvaller werd ondertussen opgepakt. “De verdachte, een 30-jarige man, zal op vordering van het parket worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent”, klinkt het bij het parket Oost-Vlaanderen. “Er wordt onderzocht of hij betrokken is in nog andere recente feiten in het Gentse.”

Het is al de derde overval in twee weken tijd in Gent, na de apotheek op de Geldmunt en de Delhaize op de Brugsesteenweg in Mariakerke. Het zou om dezelfde man kunnen gaan, want ook hier was de dader, net als bij Delhaize, met de fiets op pad.