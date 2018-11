Winkelpand huren in de Veldstraat iets goedkoper 1.325 euro per vierkante meter per jaar Erik De Troyer

15 november 2018

15u00 0 Gent Een winkelpand huren in de Veldstraat? Dat kost dan 1.325 euro per vierkante meter per jaar. Dat blijkt uit een studie van Cushman & Wakefield, een bedrijf gespecialiseerd in het verhuren van winkelpanden.

Voor een relatief kleine winkel van 100 vierkante meter zou men zo’n 11.250 euro per maand moeten betalen in de Veldstraat. Geen wonder dus dat er enkel nog ketens te vinden zijn in de belangrijkste winkelstraat van Gent. Toch staan de prijzen onder druk. Een jaar geleden zou men nog 50 euro per vierkante meter meer betaald hebben. In 2014 was dat zelfs nog 225 euro meer. Dat valt te verklaren door de verschuiving van het winkelcentrum richting Korenmarkt en Langemunt. De Veldstraat blijft wel de derde duurste winkelstraat om een pand te huren. De Meir in Antwerpen (2.000 euro per vierkante meter) en de Nieuwstraat in Brussel (1.800 euro per vierkante meter) liggen mijlenver op kop.