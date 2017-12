Winkeldieven gevat 02u40 0

De Gentse politie heeft twee professionele winkeldieven uit Georgië gevat in de Mediamarkt in Oostakker. Het duo kwam speciaal uit Oost-Europa naar ons land om gericht diefstallen te plegen. In Oostakker werden ze echter op heterdaad betrapt nadat ze een smartphone en een fotoreflexcamera gestolen hadden. Ze hadden ook professioneel dievenmateriaal op zak. Het parket vraagt hun aanhouding. (JEW)