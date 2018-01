Winkeldief gevat in Fnac 19 januari 2018

02u32 0

Een 27-jarige man die een videogame probeerde te stelen in de multimediawinkel Fnac in de Veldstraat in Gent, is woensdagnamiddag betrapt door een beveiligingsagent. Hij had de beveiliging op zijn buit met een schaar weggeknipt. Toen hij de winkel buiten wilde stappen, werd hij tegengehouden. "De man bleek nog een aantal andere zaken bij zich te hebben die vermoedelijk afkomstig zijn van andere winkeldiefstallen", klinkt het bij het parket Oost-Vlaanderen. "De verdachte is reeds zeer goed gekend bij justitie en wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Gent. Het parket vraagt zijn aanhouding."





(WSG)