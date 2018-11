Winkeldief betrapt in shoppingcenter Zuid Sam Ooghe

30 november 2018

14u56 1 Gent Een winkeldief is vrijdagvoormiddag tegen de lamp gelopen in shoppingcenter Zuid.

Dat bevestigt de persdienst van de politiezone Gent. De dief, een man, werd iets voor elf uur betrapt door een lid van de security van het shoppingcenter zelf. Hij werd even later opgehaald met een politiecombi op het Woodrow Wilsonplein. Of de man aangehouden wordt, zal later blijken.