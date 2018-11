Windstil in de politiek, maar achter de schermen wordt gezweet Sabine Van Damme

13 november 2018

19u07 0 Gent Officieel zijn er vandaag geen coalitiegesprekken in Gent. Achter de schermen wordt uiteraard wel crisisberaad gehouden, in alle kampen. Open Vld moet opletten dat er geen coalitie van het kartel met N-VA komt, Groen en sp.a moeten de spanningen binnen het kartel onder controle krijgen, en daar wordt ook naarstig gewerkt aan die formatteursnota.

“Als Open Vld de deur dichtslaat, dan zal er met anderen gesproken moeten worden.” Die uitspraak van sp.a-kopstuk Joris Vandenbroucke gisteren in Terzake zindert na in Gent. Want hoe onmogelijk het ook lijkt, een coalitie Groen – sp.a – N-VA is wel degelijk mogelijk. En dan belandt Mathias De Clercq met al zijn burgemeestersambities op de oppositiebanken. Dat geeft het kartel een sterke onderhandelingspositie, en dus weten ze bij Open Vld dat ze zullen moeten inbinden. Vandaar ook hun ambitieuze ‘eerste voorstel’.

Maar dat voorstel heeft dus kwaad bloed gezet. En het legt ook nog eens de verhoudingen bloot. De Clercq benoemde zichzelf tot burgemeester, en koos voor 2 blauwe schepenen, wat relatief bescheiden is gezien de winst die Open Vld. Qua bevoegdheden was hij dan weer alles behalve bescheiden. Er zou ook één CD&V-schepen komen, en vijf kartel-schepenen. Daar wringt het schoentje, want sp.a wil drie schepenen. En dan blijft er dus niks over voor Groen, dat nochtans zwaar vooruit ging.

In het tegenvoorstel van Filip Watteeuw zullen dus geen 8, maar 10 schepenposten voorzien worden, met daarin effectief 3 plaatsen voor rood en 4 voor Groen. Dat maakt dat er ook ruimte is voor 3 liberale schepenen, en als de blauwen daarvan één plaats willen afstaan aan het ‘overbodige’ CD&V, is dat hun probleem. Dat de burgemeesterssjerp naar Mathias De Clercq gaat zal niet in het voorstel staan, maar het zal vermoedelijk wel de uitkomst zijn.

Binnen Open Vld wordt gemord dat ze 6 zetels stijgen, maar qua aantal schepenen status quo blijven. “Maar”, klinkt het bij ervaren politici, “ze moeten dat slikken. Want de post van burgemeester maakt alles goed. Een burgemeester met charisma, wat Mathias De Clercq wel degelijk heeft, scoort sowieso bij de bevolking, en krijgt 6 jaar later een pak stemmen achter zijn naam. De burgemeestersbonus is op dat vlak onbetaalbaar.” En dat maakt De Clercq dan weer gevaarlijk voor het kartel, want als hij het goed doet als burgemeester, is de kans heel groot dat hij zichzelf na 6 jaar opvolgt in die functie.

Bij N-VA kijken ze intussen de kat uit de boom. “Wij hebben na de verkiezingen één keer met het kartel samengezeten, net als PVDA toen, sindsdien hebben we niks meer van hen gehoord”, zegt Anneleen Van Bossuyt. “Wij blijven met een open vizier wachten, als het kartel wil praten zijn wij daar zeker toe bereid. Inhoudelijk liggen onze programma’s ver uit elkaar en we gaan onszelf zeker niet verloochenen. Maar niks is onmogelijk in de politiek.”