Windmolenpark levert stroom aan 6.500 Gentse gezinnen Didier Verbaere

24 december 2018

12u13 0

Op de terreinen van ArcelorMittal in de Gentse Zeehaven bouwt windparkontwikkelaar Storm twee bijkomende windturbines met een tiphoogte van 200 meter. Zondag werden de omwonenden en andere geïnteresseerden uitgenodigd op een openwervendag.

Het windpark zal bestaan uit twee windturbines met een mast van 130 meter en wieken van 70 meter lang. De Storm-windturbines in Gent hebben een elektrisch vermogen van 3,6 MW. Het windpark is goed voor een jaarlijkse productie van 23.394 MWh aan groene stroom, het equivalent van het jaarverbruik van 6.500 gezinnen. Het windpark zal begin volgend jaar operationeel zijn. “We betrekken de omwonenden van onze windparken graag bij het gebeuren op de werf”, vertelt Eeline D.Milonas van Storm.

“We merken dat er over windenergie vaak nog veel vragen zijn. Een open werf is een ideaal moment om daar dieper op in te gaan. De kraan staat recht en is bezig met de opbouw van de mast. De andere grote onderdelen, waaronder de wieken en de gondel, waren op de grond te bezichtigen.”In 2017 nam Storm al drie windturbines in gebruik op de terreinen van ArcelorMittal.