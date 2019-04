Gesponsorde inhoud Win een pop-up voor 4 maanden in shoppingcenter Gent Zuid Aangeboden door Shopping Gent Zuid Van de commerciële redactie

19 april 2019

07u15 0 Gent Loop jij al langer met een leuk, creatief idee en heb je een duwtje in de rug nodig om ermee aan de slag te gaan? Dan is dit jouw kans! Shopping Gent Zuid lanceert een wedstrijd waarbij je een eigen pop-up kan winnen in het bekende shoppingcenter. Van concept store, koffiebar tot bloemenwinkel, alle ideeën zijn welkom en het meest creatieve idee kaapt de prijs weg: de komende vier maanden gebruik maken van één van de handelsruimtes in het shoppingcenter.

Creatievelingen en ondernemers, opgelet! Shopping Gent Zuid zoekt gedreven ondernemers die later dit jaar een eigen pop-up willen openen in het shopping center Gent Zuid. In de vorm van een wedstrijd nodigen zij iedereen met een goed idee uit om dit idee in te zenden. Het meest creatieve concept van alle inzendingen krijgt voor vier maanden gratis en voor niets een winkelpand ter beschikking om een eigen pop-up in op te starten. Krijg je het warm bij de woorden creatief en ondernemen, droom je al langer van een eigen zaak of heb jij gewoonweg hét allerbeste idee? Twijfel dan niet en schrijf je in.

Hoe deelnemen?

Stel jouw creatief idee voor aan onze jury en misschien open jij later dit jaar je eigen pop-up op het Woordrow Wilsonplein. Waar is de jury naar op zoek? Naar een attractief, origineel én doordacht concept dat geen directe concurrentie is voor de andere handelaars in Shopping Gent Zuid. Je moet bereid zijn je zaak te openen tijdens de normale openingsuren van het shopping center én tijdens de speciale zondagsopeningen. Om deel te nemen maak je een dossier op waarin je de naam en de beschrijving van je pop-up uitwerkt én waarin je beschrijft hoe de pop-up er zal gaan uitzien. Stuur jouw concept uiterlijk 15 mei 2019 om 23.59 uur door naar info@gentzuid.be. Uit alle deelnemers worden vijf finalisten geselecteerd die op maandag 24 juni hun concept mogen voorstellen aan een jury. De winnaar mag een pop-up openen in Shopping Gent Zuid van september 2019 tot en met december 2019.

Meer info op www.gentzuid.be.