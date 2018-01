Wim Oosterlinck (Qmusic) gidst toeristen én leert klasje rekenen 02u49 0 Didier Verbaere De radiopresentator leert het tweede leerjaar van de Sint-Franciscusbasisschool in Melle rekenen.

Gentenaar en radiopresentator Wim Oosterlinck maakt sinds deze week deel uit van de ochtendshow van Qmusic. Om zijn plaats in het team te verdienen, schotelen zijn collega's Sam De Bruyn en Heidi Van Tielen hem wel enkele proeven voor. Onder de noemer 'Blind gedropt' wordt Oosterlinck geblinddoekt naar een onverwachte situatie gebracht waar hij zich in zijn eentje uit moet zien te redden.





Gisteren werd hij in de voormiddag gedropt in een toeristenboot voor een spontane gidsbeurt op de Gentse binnenwateren. De Gentenaar kweet zich met verve van zijn taak. "Ik heb zoveel nonsens verteld dat de motor van het bootje het op het einde begeven heeft", grapte hij achteraf. Na de middag belandde Oosterlinck in de klas van juf Mieke in de Sint-Franciscusbasisschool in Melle. Daar mocht hij de kinderen van het tweede leerjaar een lesje rekenen geven. Het was Qmusic-medewerker Sylvie Willems die de school van haar kinderen Lars en Billie uitkoos. Achteraf vond juf Mieke dat Wim zijn roeping had gemist. "Ik ben blij dat de kinderen mij geholpen hebben bij het lesgeven", gaf Wim toe.





