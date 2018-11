Wim Claeys verspreidt zingend het Gents Sabine Van Damme

28 november 2018

10u20 0 Gent Deze week is het de Week van het Gents. Niemand wint deze week meer zieltjes dan de Gentse volkszanger Wim Claeys.

Niet alleen redt hij Gentse kinderen even van de schoolbanken door ze naar de Bijloke te lokken, hij laat ze ook allemaal bekende Gentse liedjes meebrullen. En die kindjes – 1.800 stuks – doen dat met volle overgave, gisteren tijdens ‘ne wijze noene’, vandaag tijdens ‘ne wijze nuchting’. ’t Vliegerke in de Walter De Buck-versie blijft dus minstens nog een generatie meegaan, maar Claeys leerde hen ook 3 andere liedjes aan. Nog leuker is het dat hij niet alleen op het podium staat met zijne ‘trekzak’, hij heeft ook een volledig kinderkoor dat enkel een Gents-talig repertoire heeft. De Stemband heeft trouwens zijn eerste cd uit, ‘Alle Gents aan Dek’, en is steeds op zoek naar nieuwe zangertjes vanaf 6 jaar. Alle info daarover vindt u hier.