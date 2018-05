William van De Kuip van Gent overleden 09 mei 2018

02u30 0

William De Bruycker is na een ziekte overleden op 4 mei. Hij werd maar 60 jaar. William was een bekend gezicht in Gent. Hij was jarenlang de uitbater van het café De Kuip van Gent op de Korenmarkt, en organisator van de Kelnerwedloop die vroeger georganiseerd werd.





Dj Caramba

William De Bruycker was ook bekend als Dj Caramba, en was er vooral al jarenlang fier op een Stroppendrager te zijn. Elke 'Rondgang van de Stroppendragers' tijdens de Gentse Feesten tekende hij present, blootvoets. William laat een vrouw, vier kinderen en twee kleinkinderen achter. Zijn uitvaartplechtigheid vindt plaats op zaterdag 12 mei in het crematorium Westlede in Lochristi, om 15 uur.





(VDS)