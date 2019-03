William Sport laat fietsenwinkel na dertig jaar over: “Taranis Cycles zal meer inzetten op groene mobiliteit” Wouter Spillebeen

18 maart 2019

16u11 0 Gent Na bijna dertig jaar samen met zijn vrouw de fietsenwinkel William Sport in de Gentbruggestraat in Sint-Amandsberg uit te baten, gaat William Baele (61) met pensioen. Niet getreurd voor de trouwe klanten, want Erwin Staes en zijn vrouw Cindy Van Rooy staan klaar om de zaken verder te zetten. “De winkel blijft een echte familiezaak.”

Tot het einde van deze week staan William Baele en Tania Denys nog aan de kassa van William Sport. “Wie deze week langskomt krijgt zelfs een kleine attentie”, zegt hij. “23 maart wordt onze laatste dag. Dan gaat de winkel een week toe en op twee april doet de nieuwe eigenaar de deuren weer open onder de nieuwe naam Taranis Cycles.”

In 1979 opende William zijn eerste fietsenwinkel op de Zuidkaai. In 1983 verhuisde hij naar Sint-Amandsberg en in 1990 nam hij Huis Sels over in de Gentbruggestraat, waar hij nu nog steeds zit. “De fietsen- en bromfietsenwinkel bestaat in totaal al zestig jaar”, weet William. Nu hij welverdiend met pensioen gaat, ging hij dan ook op zoek naar iemand die de winkel verder wilde zetten. “Het ging eigenlijk vrij snel. Vorig jaar begon ik de overname te plannen en via Unizo vond ik snel een paar kandidaten. Erwin wilde alles overnemen en de zaak in dezelfde lijn verderzetten, dus was hij de ideale kandidaat.”

Toch komen er een paar kleine veranderingen. “We willen ons concentreren op stadsfietsen, elektrische fietsen bakfietsen…, elke vorm van mobiliteit in en rond de stad”, weet Erwin, die samen met zijn vrouw Cindy het gezicht wordt van de fietsenwinkel. “Er komen fietsen voor jong en oud. We willen voor iedereen een oplossing kunnen bieden.”

Meer bakfietsen en e-bikes

Tijdens zijn lange carrière zag William de markt meermaals evolueren. “Mijn hoogtepunt kende ik in de jaren ’90, toen elke jongere een MBK-scooter leek te willen. Ik heb er toen honderden per jaar verkocht. Dat waren echt de gouden jaren. Nu is dat weer geminderd. Er worden veel minder scooters verkocht. De normen voor brommertjes zijn ook veel verstrengd. Nu zijn vooral de e-bikes en elektrische scooters meer in trek.”

Op die trends zal de nieuwe eigenaar mee inspelen. “Er zal meer een focus komen op groene mobiliteit”, voorspelt William. “Ongeveer zestig procent van de fietsen die nu verkocht worden, zijn e-bikes. In gent zijn de bakfietsen heel populair geworden. Ik ben daar zelf niet echt in thuis. We kunnen dan ook niet alles doen. Maar de nieuwe eigenaar kent daar meer van.”

Volgende week blijft de winkel gesloten zodat William Sport een nieuw uiterlijk kan krijgen. “We willen het een beetje opfrissen, maar er komen voorlopig geen grote verbouwingen”, volgens Erwin. De nieuwe naam en het nieuwe logo komen bijvoorbeeld op de gevel. “Taranis is de Keltische god van het wiel, daarom noemen we de winkel Taranis Cycles. Er is dus over nagedacht”, lacht Erwin. Wat niet verandert, is dat de winkel een familiezaak blijft. “Ik zal de winkel samen met mijn vrouw uitbaten en mijn dochter heeft het logo gemaakt. We worden zeker geen gezichtsloze keten.”