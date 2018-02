Will Ferdy: "In Antwerpen praat ik beschaafd Nederlands, Gents begrijpen ze niet" 22 februari 2018

"Ik spreek meestal beschaafd Nederlands", zegt Will Ferdy, 91 intussen. "Maar dat is omdat ik al een hele tijd in Antwerpen woon, en daar verstaan ze geen Gents. Nochtans ken ik mijn Gents nog altijd even goed als vroeger. Met vrienden en familie spreekt ik nog altijd Gents. Ik vind dat plezant, ik vind ons dialect fijn en sappig. Net als de Gentse humor, trouwens."





Ziede Gij Me Gere

Ferdy brak in 1951 door met een Gentse hit, 'Ziede Gij Me Gere'.





"Tijdens de Gentse Feesten heb ik jarenlang Gentse revues gebracht. Mensen vinden dat leuk, negatieve commentaar heb ik daar nooit op gekregen. Ik versta trouwens alle dialecten, behalve West-Vlaams en Limburgs."





Wie de Matinee van de Sosseteit wil bijwonen, op zondagmiddag 25 maart om 15 uur in de Minard, kan kaarten kopen (20 euro) via Uitbureau (09/233 77 88) of de Vooruit (09/267 28 28).